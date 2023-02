"Não sei se vou sobreviver": Rapaz grava vídeo debaixo dos escombros do sismo na Síria

Um rapaz sírio, que sobreviveu ao abalo do sismo na Síria, gravou um vídeo debaixo dos escombros do prédio onde vivia. Nas imagens, o menor explica que se ouvem os gritos de duas famílias, vizinhas do rapaz, que também ficaram presas nos destroços do prédio.



"Não sei se vou sobreviver", começa por dizer o rapaz enquanto mostra o cenário de destruição à sua volta. "Se este vídeo for partilhado, significa que consegui sair vivo. Não podem entender este sentimento a menos que o tenham vivido. Só se já estiveram debaixo de escombros é que vão entender", afirma.

