"Não somos uma família racista": Príncipe William reage a acusações de Harry e Meghan Markle

O Duque de Cambridge, o Príncipe William, afirmou esta quinta-feira que a família real britânica não é racista após as revelações de Meghan Markle, mulher de Harry, durante uma entrevista a Oprah Winfrey para o canal de televisão norte-americano CBS.Durante uma visita a uma escola no leste de Londres, o Príncipe William afirmou que ainda não tinha falado com o irmão, o duque de Sussex, desde o lançamento da entrevista. "Eu ainda não falei com ele, mas vou falar", admitiu o Duque de Cambridge.Questionado por um jornalista sobre se considerava que a família real era racista, William afirmou: "Não somos uma família racista".Em causa estão acusações de Meghan sobre um membro da família ter questionado sobre o filho do casal que ainda não tinha nascido. A antiga atriz, que é mestiça, destacou que os membros da família real tinham demonstrado preocupação sobre quão escura podia ser a cor da pele do filho Archie quando nascesse.