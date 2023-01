"Não te quero fazer mal mas, com um míssil, só demorava um minuto": Boris Johnson diz que Putin o ameaçou

O antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, o ameaçou com um ataque de mísseis durante um telefonema antes do início da invasão da Ucrânia.Johnson disse que o líder russo lhe tinha perguntado sobre as perspectivas de adesão da Ucrânia à NATO, ao qual o antigo primeiro ministro britânico respondeu que não iria acontecer "num futuro próximo", de acordo com agência Reuters."Ele ameaçou-me e disse: 'Boris, não te quero fazer mal mas, com um míssil, só demorava um minuto'", disse Johnson, recordando a chamada "muito longa" que teve com o presidente russo em fevereiro de 2022."Mas penso que pelo tom muito relaxado com que ele estava a falar, estava apenas a brincar com as minhas tentativas de o levar a negociar", considerou Boris Johnson.Johnson, que se demitiu em setembro, na sequência de uma série de escândalos, procurou posicionar Londres como o principal aliado de Kiev no ocidente. Durante o seu mandato, visitou a capital ucraniana várias vezes e telefonou frequentemente ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.