Um jornalista, que estava a fazer uma reportagem na rua, perdeu a paciência para com a entrevistada quando esta tentou aproximar-se dele, para aparecer na televisão.



O repórter do programa espanhol Sálvame acabou mesmo por se emocionar durante o direto, pelo facto de nem todas as pessoas respeitarem as normas de segurança impostas para evitar a propagação da covid-19. José Antonio León chamou à atenção da mulher, quando se apercebeu que esta não cumpria a distância de segurança aconselhada pelas autoridades.







O vídeo gerou indignação por parte de muitas pessoas que admitem que a mulher não agiu de forma correta, mas também lembram que o jornalista não estava a cumprir as normas indicadas para a utilização da máscara de proteção.



Recorde-se que já há mais de 26 mil mortes devido ao coronavírus em Espanha.

Esto ha pasado en Sálvame, en directo. José Antonio León denuncia que la gente no se toma en serio las medidas de distanciamiento. ¿Qué coño tienen en la cabeza la gente para acercarse solo porque ven una cámara? Ánimo @joseantonioleon @salvameoficial #NoLoEstamosConsiguiendo pic.twitter.com/QMQVhCqsa9 — Raül (@RaulMJimenez_) May 6, 2020





