"Não ter tatuagens": As 13 exigências de uma mãe para contratar ama

Interessadas devem estar disponíveis sete dias por semana, não ter tatuagens e ser fãs do Trump.

Uma mulher norte-americana, mãe de três filhos, fez uma publicação no Facebook, onde procurava uma ama para cuidar dos filhos. Para além da licenciatura em educação, a mulher fez uma lista onde enumera o que é preciso para conseguir o lugar.

A lista dos 13 requisitos pedidos pela mãe tornou-se viral, levando à indignação dos cibernautas, segundo avança o jornal The Daily Mail.

Lista publicada pela mulher no Facebook:

Ter uma licenciatura em educação ou pelo menos nove anos de experiência como ama;

Pelo menos três boas referências de outros locais onde trabalhou, fazendo-se acompanhar pelo contacto telefónico das pessoas;

Disponibilidade a tempo inteiro (fins-de-semana incluídos);

Ter carro próprio e carta de condução;

O inglês ser a língua materna e saber uma segunda língua para poder ensinar as crianças;

Não beber álcool e não consumir drogas;

Não ter tatuagens;

Não ter medo de cães;

Não ter limitações horárias;

Gostar de trabalhar com crianças, com idades entre um ano e cinco;

Disposição para pagar alguns lanches às crianças;

Não ter registo de multas ou cadastro criminal;

Idealmente ser fã de Donald Trump.

A mulher oferecia 10 euros por hora, sem descontos ou impostos. "Ofereço dez euros ‘por baixo da mesa’. É o mesmo que receber 15 euros à hora, mas sem pagar impostos", rematou no fim do anúncio.



Esta lista levou à indignação por parte de vários cibernautas, por não se sentirem capazes de assumir o cargo uma vez que não têm todas as características pedidas pela mulher, gerando duras críticas aos pedidos feitos pela mulher.