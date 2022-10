"Não tinha a mínima noção": Marcelo revela que ficou surpreendido com acusações de abusos de D. Ximenes Belo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma estar surpreendido com as acusações de abusos sexuais que recaem sobre D. Ximenes Belo, ex-Bispo de Dili, em Timor-Leste."Não tinha a mínima noção", revelou o Chefe de Estado. Já José Ramo-Horta, Presidente de Timor-leste, quando questionado pelos jornalistas preferiu não comentar sobre o assunto."Decorre um processo", concluiu.Na conferência desta tarde houve também espaço para responder a outras questões. Sobre a vaga de imigrantes timorenses, que chegaram a Portugal nos últimos meses, o Chefe de Estado de Timor-Leste sublinhou que "são produto de atos ilegais e que estão neste momento a ser investigados".As declarações desta segunda-feira marcam a visita de estado do Presidente timorense a Portugal.