“Não vacinados não deviam ter permissão” para andar de avião, diz CEO da Ryanair

O presidente da companhia aérea Ryanair, Micheal O’Leary, disse este sábado numa entrevista ao jornal britânico The Telegraph que "os não vacinados não deviam viajar de avião".

Na entrevista, o CEO da Ryanair decidiu mostrar o seu desagrado perante a população não vacinada referindo vários locais que, segundo o seu pensamento, não deveriam ser frequentados por pessoas sem vacinação contra o covid-19.

Entre os vários exemplos, Micheal O’Leary, afirma que pessoas sem vacinação deveriam ser impedidas de frequentar transportes públicos, mercados, farmácias e até hospitais.

Não é a primeira vez que a companhia aérea irlandesa se pronuncia sobre o tema. Por várias vezes utilizou a rede social Twitter como palco de sátiras. Num twitte, por exemplo, pode ler-se: "Havia bebidas e havia um jardim, mas não estávamos a beber no jardim"

"There were drinks. And we were in the garden. But we weren't having drinks in the garden." https://t.co/6loiBSQ1FG pic.twitter.com/OxCr5bwa8r