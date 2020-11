"Não vão à biblioteca, não jantem fora": Suécia aperta medidas de contenção para travar Covid-19

"Há momentos na vida em que parece que uma hora tem mais de 60 minutos, quando as semanas se arrastam e, infelizmente, estamos a viver um momento assim. O tempo sangra, as noites parecem iguais e os pontos altos do inverno que vocês tanto esperavam, sejam festas ou viagens, são cancelados. Não faz um ano ainda que nós, na Suécia, classificámos a Covid-19 como uma doença socialmente perigosa, e já o tempo antes do coronavírus parece completamente distante."Foi desta forma que Stefan Löfven, o primeiro-ministro da Suécia, se começou por dirigir ao País, numa altura em que a pandemia do novo coronavírus se agrava dia após dia no Mundo e na Europa.O governante alertou a população para o facto de o número de pessoas internadas em cuidados intensivos ter duplicado em apenas uma semana. "Estamos diante de uma situação que corre o risco de se tornar totalmente sombria. Corremos o risco de mais pessoas adoecerem, mais pessoas morrerem, de have mais pessoas sobrecarregadas no setor de saúde, e de haver mais operações adiadas", disse.O Governo da Suécia anunciou novas medidas para combater a pandemia, nomeadamente a diminuição do limite de pessoas por grupo (passou de 50 para oito) em espaços públicos. "Não vão ao ginásio, não vão à biblioteca, não jantem fora, não façam festas . A nova norma é cancelar", afirmou o primeiro-ministro sueco, acrescentando que as novas medidas entrarão em vigor a 24 de novembro e irão vigorar por quatro semanas.A Suécia soma um total de 177.355 casos de Covid-19 desde o início da pandemia e um número de óbitos que ultrapassa as 6100.