Os cientistas da UC de San Diego publicaram a primeira avaliação científica sobre o impacto de um conjunto de hipopótamos, importados pelo maior narcotraficante do mundo, Pablo Escobar, no ecossistema.



Pablo Escobar importou quatro hipopótamos para a 'Hacienda de Nápoles', uma herdade de grandes dimensões, que fazia jus ao nome e poder de Pablo naquele país.





acordo com os especialistas da Universidade de San Diego, na Califórnia, os animais vão danificar completamente o sistema aquático naquele local em poucos anos.

"Este efeito pode incluir consequências negativas para a qualidade da água e dos recursos hídricos, ao alimentar algas e bactérias nocivas", avançou Jonathan Shurin, professor de Ciências Biológicas da UC de San Diego, através de comunicado.



As imagens, captadas em vídeo, mostram os 'famosos' hipopótamos.





De acordo com o La Republica, Pablo Escobar ou o 'El Patron' como era reconhecido, criou uma área da sua herdade dedicada aos animais, local onde tinha rinocerontes, girafas e zebras, por exemplo.No entanto, são os hipopótamos que mais preocupações têm levantado.Em 1993, com a morte do narcotraficante, os mamíferos multiplicaram-se até chegarem ao número atual: 80. DeA equipa garante que os hipopótamos colombianos estão a multiplicar-se e a ter efeitos sobre os ecossistemas aquáticos naquela localidade, levando a que haja uma grande preocupação por parte dos cientistas, uma vez que são animais muito difíceis de capturar e neutralizar.O estudo explica de que forma os animais estão a alterar a qualidade da água e a sua composição química.As alterações, avançam, devem-se aos comportamentos dos hipopótamos de 'Escobar', que tem como hábito alimentarem-se durante a noite e passar os dias em "repouso", dentro de água, onde as fezes são excretadas.