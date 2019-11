Narcosubmarino: Detido terceiro tripulante da embarcação de cocaína apanhada na Galiza

Foi detido esta sexta-feira o terceiro tripulante do narcosubmarino apanhado na Galiza, em Espanha.







O suspeito estava a ser procurado desde o passado domingo, depois de ter escapado a uma operação policial.



Dois equatorianos já tinham sido detidos na praia, depois de abrirem escotilha para nadarem até à costa da Galiza.



Recorde que um submarino carregado com três mil quilogramas de cocaína foi intercetado no município de Cangas de Morrazo, na Galiza, em Espanha. O anúncio foi feito pela Guarda Civil espanhola.

A embarcação, que partiu da América Latina, tinha a bordo três tripulantes, conforme assegurou à agência EFE uma fonte oficial da investigação.

Na operação participaram agentes da Guarda Civil, Polícia Nacional e da Agência Tributária.