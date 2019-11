Narcosubmarino: odisseia de 20 dias termina com embarcação afundada

Foram quase 1500 léguas submarinas (perto de oito mil quilómetros), percorridas em 20 dias, num pequeno submarino que conseguiu atravessar o oceano Atlântico sem ser detetado, mas que acabou por encalhar n a Costa da Morte, na Galiza, Espanha.



Uma odisseia concretizada por três homens pagos por redes de traficantes para trazer três toneladas de cocaína em estado puro da Colômbia para a Europa e que surpreendeu as autoridades policiais: é o primeiro narcossubmarino transatlântico caçado em águas europeias e demonstra a capacidade das redes de tráfico para inovar e contornar a vigilância policial.

De acordo com as autoridades espanholas, o submarino saiu da Colômbia e navegou até Cabo Verde, onde fez uma ‘paragem técnica’. A operação foi acompanhada por um pesqueiro insuspeito, que se manteve próximo com o objetivo de alertar para qualquer abordagem policial.



Depois seguiu para norte, passando por águas territoriais portuguesas, na sexta-feira, altura em que já era seguido pelo Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos, com sede em Lisboa, e pela Polícia Judiciária. Passou a apenas 40 milhas de Lisboa (cerca de 75 quilómetros) até chegar a domínio espanhol.



A tripulação navegou até ao cabo Finisterra, mas depois voltou para trás. O objetivo era passar a droga para outra embarcação, mas essa nunca apareceu e a tripulação procurou as Rias Baixas da Galiza para descarregar a droga e afundar o submarino. Mas assim que abriram a escotilha, pelas 03h00 de domingo, viram-se rodeados por agentes de três autoridades policiais diferentes, barcos e helicópteros.



Dois dos tripulantes, ambos do Equador, foram presos ainda com os fatos molhados. O terceiro, espanhol, escapou pelo mato. Já o submarino estava esta segunda-feira a ser rebocado para o porto de Aldan.



Mergulhadores confirmam droga

Mergulhadores da Guardia Civil estiveram esta segunda-feira no interior da embarcação, que ficou inicialmente presa a seis metros de profundidade, depois de a tripulação a afundar. No interior confirmaram a presença de dezenas de fardos de cocaína. A primeira estimativa apontava para três toneladas, mas só quando o submarino for analisado se terá a certeza.



PJ prestou apoio

A imprensa espanhola adiantou esta segunda-feira que a PJ tentou intercetar o submarino na sexta-feira, mas fonte oficial negou essa tentativa. A mesma fonte garantiu que a embarcação foi acompanhada ao longo da costa portuguesa e que foi prestado apoio às autoridades espanholas. A operação envolveu várias agências internacionais, incluindo a DEA(EUA).



Caso semelhante ocorreu em 2006

Em 2006, a polícia espanhola foi surpreendida com a descoberta de um narcossubmarino de pequenas dimensões abandonado na Ria de Vigo, depois de uma avaria. Era usado pelas redes galegas para trazer droga de barcos para a costa sem ser detetado.



‘El Chapo’ montou rota para os EUA

Em 2008, as autoridades americanas apreenderam o primeiro submarino usado pelo cartel de Sinaloa para introduzir droga nos EUA. A rede de ‘El Chapo’ Guzman terá começado a usar este método há 25 anos e ainda hoje recorre aos submarinos para o tráfico.