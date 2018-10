Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Narcotraficante mais procurado de Espanha apareceu em videoclipe

Autoridades procuram Francisco Tejón desde 2016.

11:11

Um dos criminosos mais procurados de Espanha apareceu num videoclipe do grupo de reggaeton Clase A, segundo avança o La Vanguardia.



O narcotraficante é procurado pela polícia há dois anos. Francisco Tejón era líder dos "Los Castañas", um dos principais grupos criminosos do sul de Espanha.



No videoclipe da música Candela, publicado na semana passada, o traficante de haxixe aparece junto dos cantores a sair de um carro, numa piscina e dentro de uma casa rodeados de mulheres.