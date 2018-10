Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Narcotraficante mais procurado de Espanha entrega-se à polícia

Autoridades acreditam que o negócio o levou a ganhar mais de 30 milhões de euros.

17:23

Francisco Tejón, o narcotraficante mais procurado de Espanha, entregou-se esta quarta-feira à polícia depois de ter surgido num videoclipe do cantor de reggaeton Classe A.



O narcotraficante tinha um mandado de captura desde 2016, segundo o El País.



Publicado há cerca de duas semanas, o videoclipe mostra o narcotraficante, no bairro de Guadacorte de Los Barrios, em Cádiz.



Tejón, liderava uma rede de tráfico de droga com o irmão Antonio, e acabou por entregar-se numa esquadra perto de Cádiz.



As autoridades acreditam que os irmãos conseguiram ganhar mais de 30 milhões de euros com o negócio de tráfico de droga.