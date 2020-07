"Nariz entupido" afinal era tumor cancerígeno que triplicou de tamanho

Julia Davey, uma mulher inglesa de 40 anos, acordou num dia de abril do ano passado com o nariz entupido. Descartando a hipótese inicial de que fosse sintoma de algo mais grave, descobriu mais tarde que era um tumor cancerígeno, que resultou no nariz a triplicar de tamanho e acabar por ter que ser amputado, depois do cancro não responder como previsto aos tratamentos.

Duas semanas depois, continuando com o nariz sempre entupido, visitou um médico. Seria um pólipo nasal, algo pouco grave, mas a endoscopia mostrou um bloqueio que, após removido e analisado, revelou ter células cancerígenas.

"De início nunca pensei que podia ser algo grave. Fui sempre muito ingénua em todo o processo. Quando fui fazer a primeira operação achei que era só de protocolo", conta Julia em entrevista ao The Sun.

O diagnóstico caiu que nem uma bomba, mas Julia estava ao lado do agora noivo, Nick, e tinha também o apoio dos três filhos (Tom, de 16 anos, Joel, de 12, e Eleanor, de 5).

Fez uma operação para remover o septo nasal mas, em agosto, voltou a ter uma sensação estranha numa narina.. Tinha outro tumor e o cancro de pele, um carcinoma de células escamosas, estava a espalhar-se rapidamente e de forma agressiva. "Logo aí disseram-me que havia hipótese de ficar mesmo sem nariz", conta Julia.

A quimioterapia começou em setembro de 2019 e revelou-se um pesadelo: para além das dores horríveis o tumor começou a crescer de forma descontrolada. O nariz de Julia triplicou de tamanho e "parecia que ia explodir". Sem outra escolha, o nariz de Julia foi amputado pelos médicos.

Julia continuou os tratamentos também no início do ano e já tem casamento marcado. O novo coronavírus e dois novos tumores no maxilar vieram atrasar-lhe os planos, mas Julia está confiante.

"Estou a ter meses muito bons. A minha força é ser mãe e tenho que me manter positiva. Sei que estou a lutar contra a maré, mas preciso que os tratamentos que estou a fazer resultem", afirma a inglesa.