Nasa anuncia descoberta de água na Lua

A NASA - Agência Espacial norte-americana anunciou ter reunido o mais sólido conjunto de provas que demonstram a existência de água na superfície lunar. Os dados, recolhidos pelo telescópio SOFIA (sigla do inglês para Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), instalado em cima de um avião Boeing 747 modificado, mostram, sem margem para dúvidas, a existência de H2O (molécula da água) na Lua em quantidades apreciáveis. Esta descoberta promete revolucionar as futuras expedições espaciais, uma vez que a existência de moléculas de água dá azo a uma multiplicidade de utilizações.



Existem muitas questões ainda sem resposta; qual a forma que assume a água lunar? Alguns cientistas dizem que ela estará dissolvida em pequenos grãos nas crateras mais fundas do solo lunar. E como se vai extrair a água num ambiente completamente hostil, onde a temperatura não ultrapassa os -230 graus centígrados. Só uma nova missão à Lua pode esclarecer estas questões. A missão Artemis da NASA pretende mandar dois astronautas (um homem e uma mulher) à Lua até 2024.



Ver comentários