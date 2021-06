NASA anuncia duas novas missões para estudar Vénus

As missões escolhidas são a DAVINCI+ e VERITAS e deverão voltar ao misterioso planeta nos próximos anos.

A NASA anunciou esta quarta-feira que vai enviar duas naves espaciais em duas missões para estudar o planeta Vénus, 30 anos depois da missão Magellan, que foi batizada em honra do explorador português Fernão de Magalhães.Vénus tem algumas semelhanças com o planeta Terra a nível de tamanho, massa e composição. É ainda o planeta cuja órbita é a mais próxima do nosso planeta. Nas diferenças estão as temperaturas dos dois planetas: Enquanto a temperatura da Terra é moderada e amplamente coberta por água, Vénus, com uma densa atmosfera de dióxido de carbono, tem uma temperatura extremamente quente de 900 graus Fahrenheit na superfície.Após inúmeras missões dos Estados Unidos e da União Soviética para explorá-lo nas décadas 70 a 90, o enigmático ficou um pouco esquecido. No entanto, permanece um mistério que muitos cientistas querem desvendar.In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8