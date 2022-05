NASA divulga som inédito de um buraco negro

A agência espacial norte-americana NASA divulgou esta quinta-feira, em comunicado no site, a sonificação de um buraco-negro no centro do aglomerado de galáxias de Perseu, localizado a 250 milhões de anos-luz de distância da Terra.



De acordo com a NASA, o processo acontece quando "as ondas sonoras previamente identificadas pelos astrónomos são extraídas e tornadas audíveis".







Segundo a NASA, no processo foram utilizados "raios-X do Observatório X-Chandra Center, luz óptica do Telescópio Espacial Hubble da NASA e ondas de rádio do Atacama Large Millimeter Array no Chile".



EUA recolhem com sucesso primeira amostra de rocha de Marte Leia também "As ondas sonoras foram extraídas em direções radiais, ou seja, "para dentro" da trajetória, num movimento curvilíneo, e os sinais foram traduzidos para o alcance da audição humana", lê-se na nota da agência espacial norte-americana.