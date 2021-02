NASA partilha novas imagens de Marte captadas pelo rover Perseverance. Veja em direto

A NASA está a partilhar esta quinta-feira novas imagens do planeta Marta, captadas pelo rover Perseverance, em direto.



Na publicação da rede social Twitter, os seguidores são convidados a embarcar na "viagem".





LIVE: Take a tour of Mars via our @NASAPersevere rover's Mastcam-Z, guided by the team behind it all!#CountdownToMars reminder: Please keep your arms & legs inside the vehicle & remain seated as we cruise Jezero Crater: https://t.co/ZohBC2P8Pp https://t.co/ZohBC2P8Pp