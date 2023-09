NASA prova que é possível gerar oxigénio em Marte

Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment

A NASA anunciou esta segunda-feira que um dispositivo, instalado no rover Preserverance, conseguiu mostrar que é possível criar oxigénio a partir da atmosfera de Marte.A agência espacial norte-americana divulgou a notícia através de uma publicação no Twitter, onde diz que " esta tecnologia poderá abrir caminho para que os futuros exploradores possam fabricar o próprio combustível para foguetões e ar respirável".O dispositivo tem o nome de MOXIE (acrónimo para) e segundo a NASA, gerou oxigénio pela 16.ª vez a bordo do rover Preserverance."O desempenho impressionante da MOXIE mostra que é possível extrair oxigénio da atmosfera de Marte - oxigénio que poderia ajudar a fornecer ar respirável ou propulsor de foguetões aos futuros astronautas", disse a administradora adjunta da agência espacial, Pam Melroy.