A NASA vai construir casas na Lua para habitação humana na próxima década. O objetivo, que pode parecer ambicioso para alguns, é que os edifícios estejam prontos até 2040, informa o The New York Times.Para concretizar o projeto, ao qual se deu o nome Olympus, a agência espacial vai enviar uma impressora 3D para a lua e depois construir as estruturas.A ICON, que utiliza esta impressora, estabeleceu uma pareceria com a NASA para elaboração do Projeto Olympus. A empresa já construiu cem estruturas até à data com a máquina na Terra. Em 2022, recebeu 57 milhões de dólares (o equivalente a cerca de 55.000.00) para construir sistemas de construção que utilizassem recursos lunares.As casas terão como material betão lunar criado a partir das lascas de rocha que se encontram nas crateras do satélite natural."Parece uma sequência de sonho", disse um dos responsáveis do projeto ao jornal norte-americano.Entre os vários obstáculos à fixação de residências na Lua está a poeira tóxica que existe naquele ambiente. Mas este fator foi tido em consideração e de há quatro anos para cá têm sido estudadas ideias de casas, estradas e pistas de aterragem.Prevê-se que a tecnologia 3D seja enviada para a Lua em fevereiro de 2024.