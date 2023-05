Nasceu o primeiro bebé criado a partir de ADN de três pessoas diferentes

Nasceu no Reino Unido o primeiro bebé criado com informação genética (ADN) de três pessoas. Esta nova técnica de Fertilização in Vitro, o Mitochondrial Donation Treatment, quer prevenir a transmissão de doenças hereditárias incuráveis dos pais para os filhos.Segundo o The Guardian, a técnica consiste em retirar partes de um óvulo de uma dadora saudável para, mais tarde, criar embriões sem mutações genéticas que possam originar doenças nos bebés.Ainda que o bebé tenha três progenitores - uma vez que tem informação genética de três pessoas - os investigadores dizem que 99,8% do ADN é proveniente do pai e da mãe.Esta nova técnica foi desenvolvida pelos médicos do Centro de Fertilidade de Newcastle para tentar ajudar mãe com mutação da mitochondria conseguissem ter filhos saudáveis. Segundo os médicos, esta mutação genética é inteiramente herdada da mãe.O procedimento foi aprovado pelo Parlamento britânico em 2015 e, dois anos depois, o Centro de Fertilidade de Newcastle conseguiu uma licença para realizar o procedimento. Em 2018 foram aprovados os primeiros casos. Neste momento já foram aprovados pelo menos 30 casos.