Nasceu o primeiro bebé filho de pais transgénero na Índia

Um casal transgénero do estado de Kerala, no sul da Índia, foi o primeiro no país a dar à luz um bebé. "Caíram lágrimas de alegria", escreveu a mulher transgénero numa publicação com o recém-nascido na rede social Instagram, anunciando que o parceiro tinha dado à luz.

O casal não revelou o género do recém-nascido para evitar a prática de "marcar" um bebé como rapaz ou rapariga na altura do nascimento.

De acordo com o jornal britânico The Independent, as duas pessoas estavam a ser submetidas a um procedimento de transição de género, mas decidiram parar o tratamento para poderem ser pais.

"Quando começámos a morar juntos, há três anos, pensámos que as nossas vidas deveriam ser diferentes das dos outros transgéneros" disse a mulher trans, referindo que "a maioria dos casais transgénero são discriminados pela sociedade, bem como pelas suas famílias".





A mulher acrescenta que o casal queria um bebé para deixar algo deles no mundo, mesmo que os dias estejam "contados".

Segundo o The Independent, as pessoas trangénero foram oficialmente reconhecidas como um "terceiro sexo" na Índia em 2014, mas apesar deste reconhecimento a comunidade continua a enfrentar discriminação.

A ministra da saúde do estado de Kerala, Veena George, falou ao telefone com a mulher transgénero e ordenou à chefia do hospital que fornecesse tratamento gratuito ao homem e ao recém-nascido. O hospital foi instruído a fornecer leite materno ao bebé a partir do seu banco de leite materno.

A ministra da educação do estado de Kerala, R Bindu, felicitou os pais na rede social Twitter: "Que o nascimento da criança - cuja própria existência revoluciona as ideias rígidas da sociedade sobre identidade de género - abra portas a um mundo novo e mais inclusivo".