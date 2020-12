No dia em que pôde voltar à sua programação habitual, depois de três semanas sob as regras mais apertadas de confinamento, o Santuário de Fátima anunciou este sábado a sua agenda de Natal, que arranca este domingo.Este ano, a recolha de ofertas será destinada a apoiar a diocese de Pemba, em Moçambique, a braços com uma crise humanitária causada por ataques levados a cabo por milícias fundamentalistas islâmicas – os ataques já causaram dois mil mortos e 560.000 desalojados e refugiados em Cabo Delgado.