Natal pelo mundo: Celebrar com cautela e esperança no futuro sem Covid-19

As tradicionais iluminações de Natal que dão um colorido festivo às ruas das principais cidades do Mundo não conseguem esconder que este será um Natal diferente. Muitas lojas estão fechadas, não há mercados de Natal, a habitual correria das compras de última hora foi substituída pelas encomendas online e as ruas iluminadas estão praticamente desertas em muitas cidades.Em muitos lares haverá esta noite lugares vazios à mesa na Ceia de Natal e noutros não haverá sequer vontade de celebrar. Muitas outras pessoas vão passar um Natal recatado, sem as habituais reuniões familiares que juntavam várias gerações à mesma mesa e faziam a alegria de miúdos e graúdos.Por todo o Mundo, a cautela é a palavra de ordem e a vacina que por estes dias começa a ser administrada em vários países surge como a luz ao fundo do túnel que traz a esperança num futuro melhor. Um futuro em que possamos de novo estar todos juntos a celebrar o Natal como merece ser celebrado.