NATO condena como "ato inaceitável" desvio de avião para Minsk

O Conselho do Atlântico Norte condenou esta quarta-feira o "ato inaceitável" perpetrado pela Bielorrússia ao desviar um voo comercial, defendendo que Minsk "violou seriamente" as normas internacionais e "pôs em risco a vida da tripulação e dos passageiros".

"O Conselho do Atlântico Norte condena veementemente o desvio forçado para Minsk, Bielorrússia, de um voo da Ryanair entre Atenas e Vílnius em 23 de maio, assim como a retirada do avião e a detenção de Roman Protasevich, um jornalista bielorrusso proeminente que viajava a bordo, e de Sofia Sapega", lê-se num comunicado do principal órgão de decisão política da NATO, que reúne o conjunto dos representantes dos Estados-membros.

Na nota, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) qualifica o desvio do voo em questão de "ato inaceitável" que "violou seriamente as normas que regem a aviação civil e pôs em risco as vidas dos passageiros e da tripulação".