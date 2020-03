NATO confirma primeiro caso de coronavírus na sede em Bruxelas. Funcionário esteve de férias em Itália

A NATO confirmou esta segunda-feira o primeiro caso de coronavírus na sede em Bruxelas. Trata-se de um funcionário que voltou de férias no norte da Itália.



O trabalhador sentiu-se mal e foi testado uma vez que tinha febre. Os resultados deram positivo e o membro da equipa está agora em casa, em auto-isolamento.







Os colegas do funcionário já foram mandados para casa e estão a trabalhar das suas habitações.



A NATO informa, através do seu site, que continuará a avaliar a situação.