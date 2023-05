NATO deve continuar a demonstrar que fortalece os EUA, alerta Stoltenberg

O secretário-geral da NATO deixou esta quarta-feira ao seu sucessor, que será escolhido nos próximos meses, o conselho de explicar a Washington, caso Donald Trump volte a ser Presidente, que a permanência na Aliança Atlântica fortalece os Estados Unidos.

Jens Stoltenberg, que vai acabar o mandato em outubro, foi questionado durante uma conversa no Fórum Bruxelas sobre como é que o seu eventual sucessor tem de conversar com Donald Trump ou outro Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) que ameace sair da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

"A principal tarefa do secretário-geral é fazer com que a família permaneça junta, não é sempre fácil, nunca foi, e [é preciso lembrar que] até para os Estados Unidos é bom haver aliados e amigos, nenhuma outra potência tem tantos aliados, a China não os tem", respondeu o secretário-geral da NATO acerca da preparação da cimeira de 11 e 12 de julho, em Vílnius, na Lituânia.