NATO e União Europeia querem aproveitar eleição de Biden para renovar cooperação com os EUA

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, manifestaram esta sexta-feira vontade de renovar a cooperação entre as duas organizações, aproveitando a "oportunidade única" criada com a entrada em funções de Joe Biden.

"A NATO teve, e tem, um papel crucial na ligação entre a América do Norte e a Europa: partilhamos os mesmos valores democráticos, temos interesses estratégicos comuns e estou totalmente convencido que a nova administração Biden oferece uma oportunidade única para renovar a aliança transatlântica", salientou Charles Michel, numa curta declaração antes da entrada para a cimeira virtual dos líderes dos 27 que irão abordar hoje a política de segurança e de defesa com a UE com o secretário-geral da NATO.

Frisando que é "muito importante" discutir a política de segurança e de defesa da UE, Charles Michel mostrou-se "muito satisfeito" por poder contar com a participação do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Jens Stoltenberg, na reunião virtual dos chefes de Estado e de Governo, destacando que uma "parceria forte requer parceiros fortes".