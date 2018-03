NATO expulsa sete diplomatas russos

Decisão surge em resposta ao caso do envenenamento do antigo agente duplo Serguei Skripal no Reino Unido.

15:12

#BREAKING NATO expels seven Russian diplomats, denies accreditation to three more: Stoltenberg — AFP news agency (@AFP) 27 de março de 2018

Esta segunda-feira, vários países ocidentais, incluindo 14 países da UE, os Estados Unidos, a Ucrânia, a Albânia e o Canadá, decidiram expulsar dezenas de diplomatas russos em resposta ao envenenamento com gás neurotóxico de Skripal e da sua filha, Yulia. Já hoje, a Irlanda anunciou a expulsão de um diplomata russo. Portugal reagiu em comunicado, dizendo "toma boa nota" da decisão concertada, mas sem esclarecer se adoptará qualquer medida semelhante neste âmbito.

A NATO decidiu expulsar sete diplomatas russos e nega a acreditação a outros três. A decisão surge em resposta ao caso do envenenamento do antigo agente duplo Serguei Skripal no Reino Unido, cuja autoria Londres atribui à Rússia.