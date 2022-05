NATO nomeia general Cavoli dos EUA como próximo comandante supremo para a Europa

A NATO revelou esta terça-feira que o general Christopher G. Cavoli, do Exército dos Estados Unidos, foi nomeado Comandante Supremo da Aliança para a Europa (SACEUR), numa fase de escalada de tensões devido à invasão russa da Ucrânia.

O Conselho do Atlântico Norte, órgão máximo de decisão da NATO, aprovou a nomeação do general Christopher G. Cavoli, referiu a Organização do Tratado do Atlântico Norte em comunicado.

Christopher G. Cavoli é atualmente comandante-geral do Exército dos Estados Unidos (EUA) para a Europa e África.