NATO pede à Rússia para "parar com provocações" na fronteira com a Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esta terça-feira estar "muito preocupado" com os movimentos de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, apelando a que o Kremlin "pare com as provocações" e desanuvie "imediatamente" as tensões.

"O aumento considerável do contingente militar da Rússia [na fronteira com a Ucrânia] é injustificado, inexplicável e profundamente preocupante. A Rússia deve parar com as provocações e desanuviar [as tensões] imediatamente", sublinhou Stoltenberg.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) falava numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, que se deslocou hoje à sede da Aliança, em Bruxelas, para participar numa reunião da comissão NATO-Ucrânia e reunir-se, à tarde, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.