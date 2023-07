NATO pede mais investimento a Estados-membros

O reforço do apoio à Ucrânia e do investimento em Defesa são os assuntos em cima da mesa na cimeira da NATO, que arranca esta terça-feira, em Vilnius, na Lituânia, onde vão estar presentes os chefes de Estado e de Governo dos 31 membros da organização.Segundo o relatório do secretário-geral da NATO, relativo ao ano de 2022, Portugal foi o 9º Estado-membro da organização militar que menor percentagem do PIB alocou a despesas de Defesa (1,38%). Aos aliados é pedido que cheguem aos 2%, objetivo que se comprometeram atingir até 2024.Portugal estima alcançar essa meta apenas em 2030. Para este ano, as previsões do país apontam para 1,66% do PIB dedicados à Defesa, mas a NATO indica uma estimativa inferior à do Governo de António Costa (1,48%).Este domingo, o primeiro-ministro visitou os militares portugueses da Força Aérea envolvidos em missões da NATO na Lituânia. Ao todo, Portugal participa com 118 militares e cinco aeronaves em duas missões da Aliança: as ‘Assurance Measures’ e a ‘Baltic Air Policing’.