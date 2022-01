NATO promete acordo de cooperação cibernética após ataque informático à Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, condenou o ciberataque sofrido hoje pela Ucrânia e anunciou que nos próximos dias a Aliança Atlântica assinará um acordo de cooperação cibernética com Kiev.

"Condeno veementemente os ataques cibernéticos contra o Governo ucraniano", disse Stoltenberg num comunicado, acrescentando que a NATO vem trabalhando "de perto com a Ucrânia há anos para ajudar a aumentar as suas defesas cibernéticas".

Kiev anunciou hoje ter sofrido um ciberataque, na noite de quinta-feira, contra várias páginas governamentais na Internet - incluindo as do Gabinete de Ministros e do Ministério dos Negócios Estrangeiros - mas garantiu que os dados pessoais dos cidadãos estão seguros e não foram afetados.