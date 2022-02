A Rússia parece ter dado esta terça-feira um passo atrás no conflito com a Ucrânia, ao anunciar a retirada de algumas das suas forças da fronteira na véspera da data apontada pelos EUA e outros países como a do início da invasão (esta quarta-feira). O Ocidente reagiu com cautela, saudando a possível desescalada como um passo positivo mas exigindo ver provas concretas no terreno.