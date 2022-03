NATO suspeita que Rússia está apenas a reposicionar forças na Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esta quinta-feira que, de acordo com os serviços de informações da Aliança Atlântica, a Rússia não está a retirar as suas tropas da Ucrânia, mas sim a reposicioná-las, sendo de esperar "ofensivas suplementares".

Numa conferência de imprensa em Bruxelas para apresentar o relatório anual de 2021 da organização, Jens Stoltenberg, referindo-se às "recentes declarações de que a Rússia vai reduzir as suas operações militares em torno de Kiev e no norte da Ucrânia", comentou que não se pode confiar nos anúncios do Kremlin, já que as autoridades russas têm mentido "repetidamente".

"A Rússia mentiu repetidamente sobre as suas intenções, pelo que só podemos julgar a Rússia pelas suas ações, não pelas suas palavras. E, de acordo com os nossos serviços de informações, as unidades russas não estão a retirar, mas sim a reposicionar-se", disse.