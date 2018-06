Naufrágio ao largo da Tunísia foi o mais grave este ano com 112 mortos

Incidente aconteceu este sábado à noite.

Por Lusa | 14:21

A Organização Internacional para as Migrações estimou esta terça-feira que 112 pessoas tenham morrido no naufrágio de sábado à noite na costa sul da Tunísia, considerando que este foi o mais grave incidente do género desde o início do ano.

Segundo o porta-voz da agência das Nações Unidas para as migrações (OIM), Leonard Doyle, estão já confirmados 60 mortos e outras 52 pessoas estão desaparecidas nas águas do Mediterrâneo e presumivelmente mortas.

Sessenta e oito pessoas sobreviveram ao naufrágio da embarcação que tinha capacidade para apenas 70 ocupantes, mas onde seguiriam mais do dobro, segundo testemunhas.