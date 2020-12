Nave espacial japonesa regressa à Terra com amostras de asteróides. Veja as imagens

A cápsula de uma sonda japonesa que iniciou a sua missão há seis anos para recolher amostras de um remoto asteroide aterrou este sábado no sul da Austrália, confirmou a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).

A cápsula desprendeu-se da sonda Hayabusa2 há 12 horas e após entrar na atmosfera aterrou na Austrália. Pelas 18h07 deste sábado (hora de Lisboa, 05:07 de domingo na Austrália), emitiu uma sinalização proveniente da área onde se encontrava, e deverá ser recolhida por helicóptero.

No interior da cápsula encontra-se amostras do asteroide Ryugu, recolhidas em 2019 com o objetivo de investigar a origem do sistema solar. Por sua vez, a sonda Hayabusa2 prosseguiu a sua trajetória em direção a um outro asteroide, com a designação 1998KY26.