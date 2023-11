Navio cargueiro afunda-se ao largo de ilha na Grécia. Há 13 desaparecidos

Um navio cargueiro que transportava sal afundou-se, este domingo, ao largo da ilha de Lesbos, na Grécia. Segundo a guarda costeira grega, citada pela Reuters, 13 membros da tripulação do navio estão desaparecidos.O navio denominado 'Raptor', com bandeira das Comores, tinha partido do porto de El Dekheila, no Egito, e navegava para Istambul, na Turquia, quando teve uma avaria mecânica e emitiu um pedido socorro na madrugada deste domingo, no meio de ventos fortes.A bordo estavam 14 tripulantes a bordo, oito dos quais egípcios. Os restantes são sírios e indianos.A guarda costeira resgatou, até à data, um dos 14 tripulantes, que foi transportado de helicóptero.