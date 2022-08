Navio com 300 pessoas bordo está a arder ao largo da Suécia

Um 'ferryboat' com 300 pessoas a bordo incendiou-se ao largo da costa da Suécia, esta segunda-feira, informaram as autoridades locais. O navio, da companhia Stena Scandica, transporta igualmente dezenas de carros e o incidente foi confirmado pela Administração Marítima Sueca.A embarcação está a arder ao largo de Gotska Sandon, no mar Báltico.De acordo com a porta-voz daquele organismo, citada pelo diário Aftonbladet, o alarme de incêndio foi dado às 12h40 (11h40 em Portugal continental) e estão a ser chamadas para a zona todos os barcos e helicópteros disponíveis para participar nas operações de resgate.EM ATUALIZAÇÃO