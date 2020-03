Navio com 609 pessoas a bordo retido no porto brasileiro de Recife por suspeita de coronavírus

Um navio de cruzeiro com 609 pessoas, das quais 291 são tripulantes e 318 são passageiros, está retido desde a manhã desta sexta-feira no porto da cidade brasileira de Recife, capital do estado de Pernambuco, por suspeita de coronavírus a bordo.



Um passageiro apresentou sintomas de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, e está internado num hospital da cidade sob atenção médica à espera do resultado dos exames.

O passageiro, um cidadão canadiano de 78 anos, sentiu-se mal assim que chegou a Recife, apresentando um quadro de febre alta, tosse e dificuldade respiratória. Ele foi imediatamente levado para um hospital de referência na capital de Pernambuco e isolado.

As autoridades locais determinaram que o navio fosse para uma área do porto mais afastada daquela onde ocorre o tráfego principal, e a região foi isolada. Até que seja conhecido o resultado do exame do passageiro, ninguém sai do navio nem ninguém entra, e as autoridades sanitárias recifenses proibiram até que o lixo de bordo fosse descarregado.

Pernambuco já confirmou dois casos de coronavírus e tem outros ainda em investigação. As autoridades regionais estudam proibir que outros navios de cruzeiro aportem a Recife, por considerarem que a cidade não tem capacidade de resposta para atender a um eventual surto de coronavírus num navio ainda maior e mais lotado do que o que está retido.



Antes de aportar em Recife, o cruzeiro já tinha passado por outros portos brasileiros, como Salvador, na Bahia, Paraty, no Rio de Janeiro, e Itajaí, em Santa Catarina. Além do Brasil, onde ainda iria visitar fortaleza, os passageiros já tinham passado por portos do Chile, Uruguai e Argentina.