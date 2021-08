Navio com 40 mil toneladas encalha e divide-se em dois no Japão. Veja as imagens

O barco, que estava no final de uma viagem da Tailândia, partiu-se em duas partes na manhã de quinta-feira, disse a Guarda Costeira.

Uma mancha de óleo de 5,1 km de comprimento por cerca de 1 km de largura foi visível e as medidas de contenção foram tomadas por barcos patrulha.

Um navio registado no Panamá encalhou num porto a norte do Japão, na quarta-feira, e acabou por se partir em dois, derramando óleo no Oceano Pacífico.A embarcação transportava 21 tripulantes, mas não houve registo de feridos, referiu a Guarda Costeira do Japão.O navio de 39.910 toneladas (Crimson Polaris) carregava lascas de madeira quando encalhou no porto de Hachinoche.