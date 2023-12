Comodoro português lidera perseguição a embarcação tomada por piratas da Somália

Um navio da marinha espanhola, integrado na operação 'ATALANTA' que está a ser comandada pelo português comodoro Rogério Martins de Brito, está a navegar a toda a velocidade em direção a um navio comercial que poderá ter sido sequestrado por piratas da Somália, informou na sexta-feira a força de combate à pirataria somali da União Europeia, segundo avança a Reuters.



"Com base nas primeiras informações disponíveis sobre o MV Ruen, o navio espanhol "Victoria", navio-almirante da operação ATALANTA da EUNAVFOR, está a avançar rapidamente em direção ao navio alegadamente sequestrado por piratas para ganhar mais conhecimento e avaliar as ações seguintes", afirmou a força da União Europeia em comunicado enviado à Reuters.







Acrescenta ainda que a força da UE está a coordenar a sua ação com a Força Marítima Combinada, uma força naval internacional mais vasta que combate crimes como o narcotráfico, o contrabando e a supressão da pirataria e que existe para dar segurança e estabilidade no alto mar.



Marinha Portuguesa volta a comandar força naval europeia da Operação Atalanta Leia também