Navio da SOS Méditerranée resgatou 95 pessoas no Mediterrâneo e Médicos Sem Fronteiras 237 pessoas

O navio Ocean Viking, da organização SOS Méditerranée, resgatou 95 pessoas no Mediterrâneo central, enquanto o Geo Barents, dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), seguia esta quinta-feira com outros 237 migrantes para o porto de La Spezia, no nordeste da Itália.

"O Ocean Viking resgatou 95 pessoas de um barco sobrecarregado em águas internacionais ao largo da Líbia, após o alarme do Seabird2 (um avião que localiza barcos de migrantes em perigo)", informou a Organização Não Governamental (ONG).

A SOS Méditerranée acrescentou que os migrantes "relataram posteriormente que pelo menos quatro pessoas caíram à água antes da chegada" da equipa de resgate.