Um navio de carga com 30 tripulantes naufragou, esta quinta-feira, ao largo do Irão, devido ao mau tempo.O capitão Nizar Qaddoura confirmou o acidente do cargueiro Al Salmy 6, que estava a caminho de Umm Qasr e transportava "carros e outros cargas".Segundo o The Sun, a mesma fonte garantiu que 16 membros da tripulação foram salvos, enquanto outros 11 chegaram num barco salva-vildas. Uma pessoa foi resgatada por um navio que circulava próximo ao local.