Navio de guerra britânico abate 'drone' suspeito de ataque no Mar Vermelho

Um navio de guerra britânico abateu na noite de sexta-feira um 'drone' de ataque suspeito que tinha como alegados alvos navios mercantes no Mar Vermelho, anunciou este sábado o ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps.

"A recente onda de ataques ilegais representa uma ameaça direta ao comércio internacional e à segurança marítima no Mar Vermelho", disse o responsável britânico na rede social X.

O episódio ocorreu numa altura em que as tensões crescem no Mar Vermelho, onde os rebeldes Huthis, próximos do Hamas, ameaçam o tráfego marítimo.