Navio de guerra dos EUA em operação no mar do Sul da China, Pequim denuncia "intrusão"

A Marinha norte-americana anunciou esta segunda-feira que um dos seus navios está a realizar uma operação no mar do Sul da China, com Pequim, em manobras militares em torno de Taiwan, a denunciar "a intrusão" do contratorpedeiro.

"Esta operação de liberdade de navegação respeitou os direitos, liberdades e usos legais do mar", disse a Marinha dos Estados Unidos, numa declaração, acrescentando que o USS Milius tinha passado perto das ilhas Spratly.

O navio passou a menos de 12 milhas náuticas (22 quilómetros) do recife Mischief, reivindicado pela China e outros países da região, acrescentou a Marinha dos Estados Unidos.