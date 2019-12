Navio humanitário salva 112 migrantes no Mediterrâneo. Três grávidas entre os resgatados

O navio humanitário "Ocean Viking", operado pelas organizações não-governamentais (ONG) Médicos Sem Fronteiras (MSF) e pela SOS Mediterranée, resgatou hoje 112 migrantes que estavam num barco insuflável a 34 milhas marítimas da costa da Líbia.

Entre os resgatados estavam 24 mulheres, três delas grávidas, e 38 crianças, a mais nova com três meses, anunciaram as organizações nas suas contas na rede social Twitter.

No momento, apenas o "Ocean Viking" se encontra no Mediterrâneo central, no entanto espera-se a chegada nas próximas horas à área do barco da organização não-governamental espanhola Open Arms e do navio "Alan Kurdi", da ONG alemã Sea Eye.