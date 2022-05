Navio Ocean Viking resgata 75 migrantes no Mediterrâneo Central

O navio Ocean Viking, que pertence à ONG SOS Méditerranée, resgatou nas últimas horas 75 migrantes no Mediterrâneo central, quando já seguiam a bordo outros 158 migrantes resgatados em várias operações, informou a organização.

"Esta noite, 75 pessoas foram resgatadas pelo Ocean Viking de um barco em perigo a 42 milhas da costa da Líbia, depois de o veleiro Nadir os ter ajudado durante horas", escreveu a ONG nas redes sociais.

Dados do Ministério do Interior italiano indicam que desde o início do ano até agora, cerca de 16 000 migrantes chegaram às costas italianas, em comparação com quase 13 500 no mesmo período do ano passado.