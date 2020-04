Navio patrulha português impede naufrágio em São Tomé

O navio patrulha "Zaire", da Marinha Portuguesa, em missão de Treino da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, impediu quarta-feira o naufrágio de uma barcaça em dificuldades no Porto de São Tomé, na baía Ana Chaves.A barcaça, que faz o transporte para porto dos contentores dos navios mercantes que ficam no ancoramento em alto mar, sendo por isso essencial ao abastecimento da ilha, começou a afundar.Foi pedido o apoio do Zaire. Através de um bote pneumático foi colocada na barcaça uma equipa com uma motobomba, que efetuou tirou a água dos porões e evitou o naufrágio da barcaça e a perda de toda a carga.O navio português, atualmente operado por uma guarnição mista, constituída por militares portugueses e santomenses, prossegue a sua missão de Capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, ao mesmo tempo que luta contra a pirataria marítima no Golfo da Guiné e executa missões de socorro e salvamento.