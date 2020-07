Navio que partiu de Leixões com destino a Huelva com quatro casos de Covid-19

O navio Sichem Croisic, que partiu do Porto de Leixões (Matosinhos) com destino a Huelva, em Espanha, tem três casos positivos de Covid-19 a bordo e aguarda permissão para atracar em terra.A embarcação aguarda ordem de atracamento depois de, no domingo, um tripulante infetado com coronavírus ter sido retirado do barco, após testar positivo. Sabe-se agora que há mais três casos a bordo, para já assintomáticos.De acordo com o jornal Diario de Huelva, a embarcação que navega sob a bandeira de Malta dedica-se ao transporte de produtos quimícos e energéticos. Foi construído em 2001.